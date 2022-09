"Jakby ktoś kłonicą w łeb mnie uderzył". Don Vasyl grzmi po zmianach w koncercie TVP

Don Vasyl przyznał, że nawet jeśli nowy prezes TVP nie lubi disco polo, to on nie śpiewa tego gatunku i ma "konkretne uprawnienia artysty-piosenkarza". - To jest dla mnie przykre, że nowy prezes rzuca hasło, że mnie też nie może tam być. To jest rasizm moim zdaniem, ale przypuszczam, że mogło dojść do jakiejś pomyłki - mówi gorzko.