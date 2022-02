Oskar z "Prince Charming" pokazał archiwalną fotkę. Tak wyglądał bez tatuaży

Zdania internautów na temat wyglądu Oskara teraz, a dawniej są podzielone. "Zdecydowanie teraz lepiej, wszystkie te dziary do ciebie mega pasują", "Bez tatuaży według mnie zdecydowanie lepiej", "Jaki ładny chłopiec i po co ci to wszystko było, dziecko drogie?!", "Też super, ale teraz bardziej z pazurem" - czytamy w komentarzach.