"Prince Charming": próbowali być z kobietami. "Łudziłem się, że jestem biseksualny"

- W wieku 18 lat cały czas się łudziłem, że jestem biseksualny. Jako nastolatek moje pierwsze poczynania to były z kobietą. Pierwszy raz to był taki, żeby się sprawdził, żeby walczyć. Jestem z niepełnej rodziny i miałem wyobrażenie takie, że nadrobię to wszystko. Chciałem mieć pięcioro dzieci, iść w rodzinę. Bardziej był problem nie z tym, że jestem gejem, tylko z tym, że nie będę miał tego życia rodzinnego, który sobie wyobraziłem - wyjawił.