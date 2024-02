Orłoś o Pereierze i Stanowskim. Nie patyczkował się w ocenie

Stanowski w rozmowie z Pereirą nie stronił od zadawania ciosów. Stwierdził, że nie jest on dziennikarzem. Ujawnił też, że to gość zwrócił się do Stanowskiego z prośbą o zaproszenie do programu. - To ty mi wysłałeś SMS-a - podkreślił Stanowski, zaznaczając, że Pereira chciał ponoć coś widzom wytłumaczyć. Jak się jednak później okazało, dawny szef TVP Info nie zamierzał w żaden sposób wytłumaczyć się na temat swoich działań w mediach publicznych.