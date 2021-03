Plany na Eurowizję 2021 r. Organizatorzy podjęli zaskakująca decyzję

Zeszłoroczny konkurs Eurowizji został odwołany przez pandemię koronawirusa. Ale organizatorzy postanowili przygotować alternatywę dla fanów wydarzenia. Zakwalifikowanych do konkursu piosenek można było posłuchać podczas wydarzenia Eurovision Song Celebration . Wygląda jednak na to, że w bieżącym roku Eurowizja odbędzie się w klasycznym wydaniu.

Wykonawcy z 41 krajów mają wystąpić na żywo podczas tegorocznej Eurowizji, która odbędzie się w maju w Holandii. Martin Osterdahl, dyrektor wykonawczy festiwalu, powiedział w rozmowie z BBC, że podróż artystów do Rotterdamu będzie "konieczna". - To nie wycieczka na wakacje, to praca, która musi zostać wykonana - wytłumaczył Osterdahl. Dodał jednak, że w tym roku delegacje będą mniejsze niż zwykle. Składać się będą wyłącznie z 20 osób.