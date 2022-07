Operator TVP rzucał wulgaryzmami na ulicy. Wszystko nagrano

"Ja jestem Polakiem, a ty jesteś skur......., Sowietem albo Niemcem jeb.... Idź zw.. ko... tam pod TVN" - takimi słowami operator TVP 3 Warszawa odniósł się do mężczyzny na ulicy tuż pod siedzibą stacji, który go nagrał i wrzucił wideo do sieci. Nie jest znana tożsamość pracownika TVP, jedynie trzymany przez niego mikrofon z logo stacji i kamera potwierdzają, że tego dnia wykonywał czynności służbowe.