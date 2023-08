Opczowska dopiero co była z nowym kolegą na antenie. Właśnie zniknęła z TVP

Jak donosi magazyn "Świat i ludzie", w planach jest m.in. nurkowanie, bo pociecha Opczowskiej jest zafascynowana podwodnym światem. - Staramy się z Jackiem tak organizować rodzinne wyprawy, by znalazło się coś, co będzie atrakcyjne dla Maksa. Na przykład w czasie wycieczki na Sycylię był to rejs łodzią, w której można było podziwiać dno morskie i życie morskich zwierząt - powiedziała prezenterka w rozmowie z gazetą.