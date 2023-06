Łukasz Nowicki nie zawsze był grzeczny. Kiedyś dopuścił się kradzieży

- Mieszkałem w Krakowie, nie wiedziałem, co będę robił, wyjechałem do Paryża. Pracowałem w przeprowadzkach, w restauracjach, kroiłem warzywa, odpalałem papierosa Lindzie Evangeliście, nie zapomnę tego do końca życia. Chyba nawet zdarzyła mi się kradzież pomidorów w jednym z podparyskich sklepów - zdradził.