Łukasz Nowicki pożegnał się z widzami "Pytania na śniadania". Przyznał, dlaczego naprawdę odchodzi

W czwartek 29 lipca, po 14 latach w śniadaniowym formacie telewizyjnym Dwójki, Łukasz Nowicki po raz ostatni pojawił się na antenie. Prezenterowi towarzyszyła Małgorzata Opczowska (ostatnia z jego dziewięciu ekranowych partnerek), która już na początku wydania zachęcała widzów, by przesyłali wiadomości do Nowickiego, które następnie odczytywała na antenie. To jednak niejedyny pożegnalny akcent w programie.