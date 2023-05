Takiego finału "Pytania na śniadanie" nikt się nie spodziewał. Było śpiewająco!

Choć telewizyjna Dwójka wiele lat temu emitowała program "Jak oni śpiewają?", wystarczyło włączyć piątkowe wydanie śniadaniowego magazynu, by poznać wokal Małgorzaty Opczowskiej. Prezenterka, która wraz z Łukaszem Nowickim prowadziła wspomniane wydanie, wyraźnie zadbała o to, by wprowadzić widzów w weekendowy, taneczny nastrój. Zapowiadając sobotni program, pochwaliła się znajomością polskiego przeboju tegorocznej Eurowizji.