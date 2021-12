Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o przeprowadzce. "Byłam załamana"

Teraz na Instagramie podzieliła się wspomnieniem związanym z przeprowadzką do Katowic. "W chwili, gdy padła decyzja o wyprowadzce z Trójmiasta do Katowic, byłam załamana. Modliłam się, żeby to wszystko okazało się złym snem. Kto tam w ogóle chce mieszkać!? Za żadne skarby nie polubimy się z tym miejscem! Wcale się nie pomyliłam. Niech idą w diabli z tymi wszystkimi pięknymi zamkami, przez które kompletnie nic nie widać. A te wyrastające ponad lasy skały o oryginalnych kształtach i jaskinie, które są niezwykle interesujące. Kogo to obchodzi. Kopalnie - w większości i tak już nieczynne. To, że w niektórych można zjechać w najgłębiej położone rejony, żeby przeciskać się przez jakieś ciasne przejścia i poczuć się jak na prawdziwej szychcie... beznadzieja. Czy to w ogóle bezpieczne? Te łechcące podniebienie rolady, krupnioki smażone z cebulą, rozpływające się w ustach kluski - obrzydlistwo! A na domiar złego wszędzie tylko te przepiękne parki i mnóstwo zieleni. Tego było już za wiele! Okropne miejsce. Nie poleciłabym wycieczki tam, a co dopiero zamieszkać".