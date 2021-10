Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała syna. Ale wyrósł!

Niestety para rozstała się pod koniec 2020 r. Teraz dzielą się opieką nad synkiem. Jest to zadanie o tyle trudne, że Oliwia powróciła do rodzinnego Gdańska, a Łukasz wciąż mieszka na Śląsku. Na co dzień Franek spędza czas z mamą, ale rodzice dbają o to, aby chłopiec spędzał też jak najwięcej czasu z tatą.