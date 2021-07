Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" korzysta z popularności. Pokazała sukienkę

"Na co dzień zdecydowanie stawiam na wygodę. Ale to nie znaczy, że wtedy nie może być stylowo. A jak lato w pełni i skwar za oknem to ubóstwiam zwiewne sukienki. Letnia kolekcja bardzo przypadła mi do gustu. Jak już widzieliście, można w niej znaleźć wiele stylizacji - od niebanalnych damskich garniturów po luźne i delikatne sukienki na upały. A Wy, gdy jest naprawdę gorąco, wolicie włożyć sukienkę, spódnicę czy raczej stawiacie na szorty?" - czytamy.