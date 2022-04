Oliwia z "Love Island" pokazała zdjęcie z przeszłości. "Zaskoczyłabym was tym sadłem?"

"Moja mała metamorfoza. Z lewej strony to ja papuśna. Nie wiem, ile wtedy ważyłam. Wiem, że to był mój chwilowy kryzys podczas studenckich lat. Plus jest tego taki, że ja nadal się mimo wszystko uśmiechałam. Okres mojej słabości trwał krótko, co nie zmienia faktu, że doprowadziłam się do takiego stanu" - napisała.