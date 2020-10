Oliwia z "Love Island" pokazała się w bieliźnie. Miała pomóc kobietom. Fanki ruszyły do ataku

Oliwia Miśkiewicz była jedną z najbardziej charakternych uczestniczek "Love Island". Cała Polska śledziła jej miłosne rozterki w programie i huczne rozstanie z Maciejem Szewczykiem. Po emisji show 27-latka wróciła z Londynu do Polski i zamieszkała w Warszawie. Po roku znów się spakowała i niedawno przeprowadziła się do Sopotu. Jej głównym zajęciem jest teraz praca nad kolekcją ubrań i dodatków oraz rozwijanie kariery na Instagramie. Zwłaszcza z tym drugim Oliwia nie ma większego problemu. Dobrze wie, co przyciąga internautów i skrzętnie to wykorzystuje. Na jej koncie nie brakuje zatem roznegliżowanych zdjęć i ujęć, na których dziewczyna pokazuje swoje wdzięki.