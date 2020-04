Oliwia Miśkiewicz znowu zakochana? Wszystko na to wskazuje

W programie "Love Island" Oliwia Miśkiewicz poznała Maćka Szewczyka. Nie zaiskrzyło od razu, ale kiedy jednak się to stało, nie było już odwrotu. Uczucia tej dwójki były bardzo mocne, ale różnice charakterów i przeszłość nie pozwalały na spokojne cieszenie się sobą. Ich relacja od początku była burzliwa, jednak wszyscy wierzyli, że ta miłość się w końcu ustabilizuje i będą mogli spokojnie ze sobą być. Tak się jednak nie stało… Oliwia i Maciek rozstali się zaledwie kilka tygodni po zakończeniu programu i, trzeba przyznać, nie było to rozstanie w przyjacielskich stosunkach. Oboje publicznie prali brudy, doszło nawet do tego, że zapowiadali spotkanie w sądzie. Ostatecznie byli partnerzy doszli do porozumienia i każde z nich poszło w swoją stronę.