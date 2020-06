Oliwia urwała się na randkę. To pierwsze wspólne wyjście od narodzin dziecka

Oliwia Ciesiółka ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " ma za sobą prawdziwy życiowy rollercoaster. W ciągu roku nie tylko wzięła udział w telewizyjnym eksperymencie i wyszła za mąż za nieznajomego, ale też przeprowadziła się na drugi koniec Polski, napisała pracę magisterską i urodziła dziecko. 25-latka wielokrotnie mówiła, że jej życie stanęło na głowie i wciąż do niej nie dociera, co tak naprawdę się wydarzyło.

"Mimo, że czekałam na to z utęsknieniem, to w głowie ciągle miałam dzidziuszka. Tak jakby serducho było gdzieś poza ciałem. To zupełnie nowe dla mnie uczucie" [pisownia oryginalna – dop. red.] – dodała Oliwia.