Olga z "Top Model" przeprasza za swoje zachowanie przed kamerami. Koroniewska komentuje

"Czuję się źle z tym, co powiedziałam. Sądziłam, że szczerość jest najlepszym wyjściem w każdej sytuacji. Dziś wiem, że ważniejsza jest empatia, szacunek dla drugiego człowieka" - napisała Olga. - "Teraz mam okazję przeżywać program z zupełnie innej perspektywy - jako widz. Mam świadomość tego, że popełniłam błąd, a słowa, które wypowiedziałam, powinny paść w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób. Jedyne, co mogę zrobić teraz, to przeprosić i zapewnić, że dzisiaj postąpiłabym inaczej" - dodała.