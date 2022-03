"Jechała tam na zatracenie". Przyjaciółka wspomina Oksanę Baulinę

Zacznijmy od początku. Była Rosjanką, dziennikarką, która w swojej ojczyźnie odnosiła spore sukcesy. Mieszkała w Moskwie od czasu studiów. Nie udało jej się ich skończyć, bo władze uczelni nie uznały jej stażu w zachodniej, liberalnej gazecie. Może to był pierwszy sygnał, że w Rosji źle się dzieje, ale wtedy nie zwracano na to uwagi. Tamtejszy rynek medialny w tamtym czasie – mówię o pierwszych latach nowego wieku - kwitł. Do Rosji weszły wielkie tytuły lifestyle’owe z "Vogue", "Tatlerem" i "GQ" na czele. Za nimi stały duże pieniądze, to był, jak mówią w Rosji, świat glamour. Oksana załapała się na tę koniunkturę. Dobrze zarabiała, jeździła na pokazy mody w różnych częściach świata, bywała na prestiżowych festiwalach, np. w Cannes. To było wygodne i bogate życie.