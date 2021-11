Za oglądanie Biełsatu w internecie grozi teraz 7 lat więzienia. "To terror"

Skoro nie dało się nas pokonać od strony dziennikarzy i organizacji, bo my ciągle działamy, to próbują nas pokonać od strony widza, żeby ludzie bali się z naszych serwisów korzystać. Uderzono więc w naszych użytkowników internetowych. Uznano ich wszystkich za ekstremistów. Teraz obserwowanie naszych treści to już nie kodeks administracyjny, ale przestępstwo kryminalne. Grozi za to do siedmiu lat więzienia.