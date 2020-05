Zabili ojca Mateusza? Twórcy serialu popłynęli

"Śmiertelnie potrącony rowerzysta" to ojciec Mateusz? W serialu TVP dzieje się tyle, co w rasowej brazylijskiej telenoweli. W mediach społecznościowych krążą fotosy z najbliższego odcinka, w którym to być może uśmiercono najsłynniejszego księdza w Polsce.

Ojciec Mateusz zostanie uśmiercony w serialu TVP? Zły moment! (Instagram)