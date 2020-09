Ohydne zadanie w "Love Island". Widzowie oburzeni

W poniedziałkowym odcinku polsatowskiego show ewidentnie przekroczono granicę. I nie chodzi tylko o dobry smak.

"Love Island" i inne tego typu programy to specyficzna rozrywka. Nikt, kto włącza świadomie telewizor, by obejrzeć wspomniane show, nie oczekuje intelektualnych rozmów, muzyki Chopina i czytania poezji. Jednak nawet w programie, gdzie wszystko krąży wokół seksu i cielesności, powinny być jakieś granice. W poniedziałek je przekroczono, o czym świadczą chociażby komentarze oburzonych fanów.

Miska lodu, piękne dziewczyny w bikini i przystojni panowie w slipkach. Za chwilę dowiedzą się, co produkcja programu wymyśliła, by "zbliżyć ich do siebie". Uczestniczki show będą musiały włożyć sobie kostki lodu w górę od kostiumu, przejść kilka metrów i bez używania rąk włożyć je w majtki zadowolonych uczestników. A następnie ugnieść lód własnymi pośladkami. Nie wiemy, co autorzy zadania mieli dokładnie na myśli, ale wyszło słabo.

Jedynie Alicja nie zdecydowała się kręcić pośladkami po kroczu kolegi z programu i wykorzystała do tego nogi.

"Wolę dotykać stopami kogoś, do kogo mam dystans" - wytłumaczyła, ale konkurencję przegrała. Panowie wybrali bowiem Oliwię, która wspięła się na wyżyny kreatywności. Po dostarczeniu lodu do majtek, uklęknęła i wymasowała uczestnika... biustem.

Zadanie przywołało na myśl krępujące zabawy z polskich wesel w latach 90-tych. Jak choćby pamiętną tradycję, by panny przeciągnęły jajko przez obie nogawki spodni kawalerów tak, by się nie zbiło.

Widzowie polsatowskiego show szybko zareagowali. W komentarzach rozpętała się burza.

"Ta zabawa byla żenująca, nie wiem co to miało na celu i nawet trochę współczuje tym dziewczynom bo jak sadze nie każda miała na to ochotę" - napisał jeden z fanów.

"To było bardzo niesmaczne, żenada" - dodał kolejny.

"To było ohydne" - wtórował ktoś jeszcze.

Wielu zauważyło również, że zadanie przede wszystkim godziło w kobiety.

"Bardzo zalatuje seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet."

I trudno się z nimi nie zgodzić. Pod postem zapowiadającym "zabawę" trudno znaleźć pozytywny komentarz. Nie mamy pojęcia, co zadanie miało wnieść do programu oprócz zażenowania. A wy co sądzicie?