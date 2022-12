Ogórek dostała pieniądze od Lotosu. Zbuduje muzeum

Jak możemy przeczytać w serwisie, fundacja Ogórek trzy miesiące po zakupie działki zmieniła siedzibę z Krakowa na Sulisławice. Dopisano też nowy paragraf, który uprawnia PLAF do prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że Ogórek będzie mogła wydawać książki, czasopisma czy organizować kongresy. Ma prostą drogę do pozyskiwania publicznych pieniędzy przeznaczonych na wsparcie dla kultury.