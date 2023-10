"Dewajtis" pokonał nawet rolnika. TVP ma nowy hit

Jedynka liderem oglądalności, ale z wyraźnym spadkiem

TVP wcale nie ma jednak powodu do radości, bo analizowane dane w porównaniu do wyników oglądalności z analogicznego okresu w ubiegłym roku pokazują także co innego - odpływ widzów od telewizyjnej Jedynki. Biorąc pod uwagę wyniki Jedynki z września 2022 roku, udział kanału w rynku zmniejszył się o ponad 12 proc.