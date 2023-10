"TVP nokautuje konkurencję". "Wiadomości" znowu pokazały tylko korzystne wyniki

W poniedziałek 2 października "Wiadomości" po raz kolejny zwróciły się do widzów z podziękowaniami. Powód - stacje i programy Telewizji Polskiej są liderami rynku pod względem oglądalności. A nawet jeśli nie są, to TVP i tak potrafi znaleźć pretekst, by ogłosić swój sukces.