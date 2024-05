Ogień, energia, tłumy widzów. Do pobicia rekordu zabrakło 436 osób

1 maja na wrocławskim rynku gitarzyści próbowali pobić ubiegłoroczny rekord Guinnessa we wspólnym wykonaniu przeboju Jimiego Hendrixa. W tym roku utwór zagrało 7531 gitar. Do rekordowego osiągnięcia zabrakło 436 osób. Dla wielu fanów muzyki to największe i najważniejsze święto w roku. Pierwsza edycja Gitarowego Rekordu Świata odbyła się z inicjatywy Leszka Cichońskiego w 2003 roku. "Hey Joe" zagrało wówczas 588 gitarzystów.