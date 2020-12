the voice of poland

Odrzucił podobno odrzucił ofertę TVP. Co na to Kurski?

Po zwycięstwie w "The Voice of Poland" Krystian Ochman otrzymał kilka lukratywnych propozycji, plotki mówiły także od TVP. Wszystkie odrzucił. Telewizja odniosła się do tych informacji.

Krystian Ochman wygrał 11. edycję "The Voice of Poland" (AKPA)