"Odrażające i nie do przyjęcia". Gwiazda pozywa wytwórnię

Powodem zwolnienia Giny Carano była m.in. ta wypowiedź opublikowana na TikToku: "Żydzi byli bici nie tyle przez nazistowskich żołnierzy, ale przez swoich sąsiadów, nawet przez dzieci. Większość ludzi nie zastanawia się, dlaczego mogło dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogli wyłapywać bez większych problemów tysiące Żydów. To najpierw rząd musiał sprawić, by ich sąsiedzi zaczęli ich nienawidzić tylko dlatego, że są Żydami. Czym to się różni od nienawidzenia kogoś za jego poglądy polityczne?".