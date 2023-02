Nie pokażą go w telewizji. John Cleese zapewnia, że nie ugiął się przed cenzurą

Realizowany w latach 1975–1979 "Hotel Zacisze" składał się jedynie z dwóch sezonów i 12 odcinków, a mimo to stał się jedną z najpopularniejszych produkcji w historii światowej telewizji. Jeszcze niedawno Brytyjski Instytut Filmowy umieścił go na pierwszym miejscu zestawiania najlepszych brytyjskich programów telewizyjnych, zaś magazyn Radio Times nazwał go najwspanialszym sitcomem.