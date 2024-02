Odchodzi z TVP. Nie będzie już korespondencji z Watykanu?

- To może zabrzmieć ciut trywialnie, ale powiem wprost: czas na nowe wyzwania, które właśnie się pojawiły - powiedziała w rozmowie z Onetem Magdalena Wolińska-Riedi. - To moja decyzja. Mamy do czynienia z zasadniczym momentem TVP, w którym jako pracownik musiałam wybrać: albo zostaję, albo odchodzę na dobre - podkreśla dziennikarka.