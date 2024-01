Został zatrzymany w TVP. Reakcja ochroniarza - bezcenna

Po zakończeniu współpracy z telewizją Szczygieł wrócił do pisania reportaży. Głównym tematem jego twórczości stała się historia i kultura Czech. W 2006 roku światło dzienne ujrzała znakomita książka "Gottland", która stała się bestsellerem wydawniczym u nas oraz u naszych południowych sąsiadów. "Telewizja to dla mnie diabeł. Mój mózg zmienia się, gdy widzę kamerę. Od razu zaczynam się wtedy popisywać i mówię nie to, co bym chciał. A gdy piszę, to piszę to, co chcę" — twierdził. Czy zmienił zdanie?