"Od trzech lat panią obserwuję". Widz poskarżył się na ubiór prowadzącej

Rozmowy z telewidzami to nieodzowny element "Szkła kontaktowego". Do studia dodzwaniają się rozmaici ludzie z często zaskakującymi tematami do poruszenia. Ostatnio starszy pan najpierw skomplementował Katarzynę Kwiatkowską, a następnie opowiedział o swoim pragnieniu względem jej ubioru. Prowadząca zbyła to śmiechem, ale niejedna kobieta uznałaby to za skandal.