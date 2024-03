Widz zadzwonił do "Szkła kontaktowego" i zapytał o dawnego prowadzącego. "Dzisiaj go spotkałem"

Do najbardziej zaskakującego rozstania i to nie jednego, a kilku prowadzących, doszło w ubiegłym roku. Wówczas to po niefortunnej wypowiedzi Krzysztofa Daukszewicza o osobach transpłciowych władze TVN24 odsunęły go od prowadzenia programu. W ramach solidarności z satyrykiem odeszli też Robert Górski i Artur Andrus. Zastąpili ich Mariusz Kałamaga oraz Kamila Kalińczak.