Od megahitu minęło 40 lat. Wiemy, kto zagra słynnego geniusza

Co wiemy o miniserialu "Amadeusz"?

Jak donosi "Deadline", akcja serialowego "Amadeusa" będzie się toczyć pod koniec XVIII wieku w Wiedniu, do którego przybywa 25-letni tytułowy bohater. Tam poznaje śpiewaczkę Constanze Weber, która szybko zostaje jego żoną. To dzięki jej koneksjom nawiązuje znajomość z nadwornym kompozytorem Antonio Salierim. Narastający między nimi konflikt naznaczy życie całej trójki. Scenariusz stworzy Joe Barton ("The Lazarus Project").