Stracił pracę w serialu. Dwa oskarżenia o nadużycia na tle seksualnym

F. Murray Abraham ma na koncie prawie sto różnych produkcji. Jeszcze do niedawna na takie postaci mówiło się per "legenda". Zagrał m.in. w takich filmach jak "Imię róży", "Nostradamus", "Trzynaście duchów", "Człowiek z blizną", a za rolę Antonio Salieriego w "Amadeuszu" zgarnął Oscara w 1985 r. O aktorze cały czas pamiętają producenci, chętnie obsadzając go w różnych serialach. Grał rozochoconego Barta Di Grasso w ostatnim sezonie "Białego lotosu" na HBO, wcześniej widzowie zobaczyli go w produkcji "Mythic Quest", gdzie wcielał się w twórcę gier wideo, C.W. Longbottoma.