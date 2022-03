Ochroniarz oszusta z Tindera żyje swoim najlepszym życiem. Internauci go niszczą

Zastanawiające jest jednak to, że mężczyzna, który procesuje się z Netfliksiem, na instagramowym profilu nie odcina się od serialu, a wręcz promuje się na nim. "Byłem prawdziwym ochroniarzem Simona Levieva. Wkrótce powiem więcej o tym, co wiem", czytamy w opisie, a pod każdym zdjęciem znajdziemy hasztagi "netflix" czy "tinderswindler" (oryginalny tytuł serialu). Wszystko wskazuje na to, że ochroniarz nie ma ochoty odcinać się od serialu, za to ma ochotę odcinać kupony od swoich pięciu minut sławy.