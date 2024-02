Oburzenie po rozmowie w "Pytaniu na Śniadanie". Dowbor zabrała głos

To już trzeci dziś. Nie muszę więc chyba przekonywać, że mam spore grono bardzo życzliwych mi osób, które żywo i gorąco zareagowały na to, że znów można mnie oglądać w TVP. Kiedy odeszłam z Polsatu, zaczęłam współpracę z Canal Plus. Nakręciłam dla tej stacji serię programów o wyposażeniu wnętrz, zatytułowaną "Dowborowa od nowa". W marcu ma zostać wyemitowana, mam nadzieję, że ten plan dojdzie do skutku. Wcześniej pojawił się pilot tej serii. I wtedy doszło do mnie bardzo wiele opinii, w których powtarzał się jeden wątek: "pani Kasiu, super, że pani wróciła na ekran, ale szkoda, że tak niewiele osób może panią oglądać". Bo rzeczywiście - to płatny kanał, do którego nie wszyscy mają dostęp. Kiedy dowiedziałam się, że wrócę do TVP, ucieszyłam się też z tego powodu, że będzie mógł mnie oglądać każdy, kto chce.