Numer jeden w Polsce. Widzowie nie mogą przestać go oglądać

Na HBO Max pojawił się właśnie nowy serial "The Last of Us". Wszystko wskazuje na to, że stanie się on jednym z największych przebojów platformy streamingowej. Ale czy dorówna popularnością "Grze o tron"? To jest raczej sprawa niewykonalna, gdyż kultowy serial wciąż cieszy się ogromną popularnością na platformie.