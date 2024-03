Nowe zasady w "Twoja twarz brzmi znajomo". Gwiazdy zyskają przywileje?

Nowe opcje w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Uczestnicy programu zyskają nowe możliwości. Jak donosi serwis Wirtualne Media, w każdym z odcinków pojawią się dwa elementy. Jedna z rywalizujących gwiazd będzie miała szansę wylosować "Wehikuł czasu". Co to oznacza? Opcja ta pozwala jej powrócić do utworu, który już dawniej wykonywała w "Twoja twarz brzmi znajomo". Dla widzów pozostanie jednak tajemnicą, jaką piosenkę wykona w kolejnym odcinku.