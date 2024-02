Piotr Gąsowski przyznał, dlaczego wrócił do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zaskoczył szczerością

- Będę młodym, łagodnym jurorem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, chociaż to za mało powiedziane. Jestem wzruszony. Będę na pewno co chwilę płakał na waszych występach, bo już z tego jestem znany...- mówił ze sceny, po czym, w przypływie zaskakującej szczerości dodał, co przesądziło o jego powrocie.