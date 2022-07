Będzie nowe "Ranczo"? Jedna z aktorek ostro krytykuje

Emitowany w latach 2006-2016 serial "Ranczo" był wielkim hitem TVP i do dziś cieszy się sympatią widzów. Co jakiś czas powraca temat nakręcenia kontynuacji. I choć są tacy, którzy chętnie wróciliby do dawnych ról, to nie brakuje też wyraźnych głosów sprzeciwu. Kto i dlaczego nie chce powrotu "Rancza"?