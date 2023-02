Nowa twarz "TVP Info Flesz". Justyna Bryszewska dołączyła do grona gospodarzy

O awansie reporterki donosi branżowy portal Wirtualnemedia.pl. Justyna Bryszewska telewizyjną karierę zaczynała w regionalnym ośrodku TVP Olsztyn. Przygotowywała m.in. materiały reporterskie i relacje do serwisów informacyjnych oraz porannego pasma. Dziennikarka znana jest także z ogólnopolskiej anteny TVP Info .

W ostatnim czasie Bryszewska prowadziła okazjonalnie kilka wydań programu "TVP Info Flesz", a teraz - jak podaje wspomniany portal - na stałe dołączyła do grona jego gospodarzy.

"TVP Info Flesz" - co to za program, gdzie go oglądać?