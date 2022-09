Nowa postać w "Śwince Peppie". Ma dwie mamy

Swoje zdanie wyrazili też internauci. Nie brakuje takich, którzy popierają pomysł twórców. "Uwielbiam to, że w serialu są ukazywani rodzice tej samej płci", "Zrobiło mi się cieplej na sercu" - to tylko kilka z przykładów komentarzy. Są jednak i tacy, którym nie przypadł do gustu. "Małe dzieci nie powinny być narażone na tego rodzaju polityczną poprawność w kreskówkach", "Rodzice powinni zdecydować, kiedy prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi" - argumentują.