Nowa decyzja w sprawie "19.30". Rewolucyjna zmiana

- Od lat mieliśmy rytuał. Po pracy obiad, jakieś zajęcia, czy to w ogrodzie, szklarni, mąż w garażu, ja w domu, wiadomo. I główna część dnia - oglądanie "Wiadomości". Siadaliśmy przy herbacie, ciasto pokroiłam albo po kiełbasę dobrą się poszło do lodówki. Teraz to nawet herbaty nie ma po co robić. Patrzymy (na "19.30" - red) z daleka, chodząc po domu, ale człowiek się tylko denerwuje. [...] Pyta pani, czy TVP czegoś nie mówiła, coś pomijała? No właśnie nie, miałam poczucie, że tu właśnie jest prawda. Kto teraz powie cokolwiek o tym, co naprawdę stało się w tym Smoleńsku? [...] "Wiadomości" najlepiej przedstawiały, jak jest - opowiadała nauczycielka z podlaskiej wsi.