Nikt nie widział go na oczy. Już zamówili drugi sezon

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się jeszcze Ryan Eggold ("Szpital New Amsterdam"), Isaiah Mustafa ("To: Rozdział 2"), Alona Tal ("Ręka Boga"), Johnny Ray Gill, Eloise Mumford (trylogia o Greyu) i Siobhan Murphy ("Spotlight"). Wiadomo już też, że angaż do drugiej części dostali Wes Chatham ("Star Wars: Ahsoka"), Matthew Lillard ("Scooby-Doo", "Good Girls") i Jeanine Mason ("Roswell, w Nowym Meksyku"). Wciąż nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery tajemniczego serialu Amazona.