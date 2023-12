Nikola z "Rolnik szuka żony" dziękuje za wsparcie. "Zawsze było trudno mi to zrozumieć"

Nikola to młoda dziewczyna, która pojawiła się w "Rolnik szuka żony" na zaproszenie Darka. Rolnik dość szybko zdecydował, że to do niej jest mu najbliżej, zostali sami, co on skwitował słowami, że jest bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Jednak tygodnie mijały, a mężczyzna nabierał coraz więcej dystansu do swojej wybranki.