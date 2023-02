Niezła sumka. Na współpracę z Krzysztofem Ibiszem trzeba się wykosztować

Nie od dziś wiadomo, że na największe stawki mogą sobie pozwolić influencerki czy młode gwiazdy show-biznesu, jak Małgorzata Rozenek albo Julia Wieniawa, ale i Krzysztof Ibisz może zgarnąć podobno może zgarnąć niezłą sumkę. "SE" podaje, że takie honorarium prezentera to nawet... 20 tys. zł, co plasuje go pomiędzy Małgorzatą Kożuchowską, której stawka to podobno ok 25 tys, a Joanną Koroniewską, która życzy sobie ponoć ok 7-10 tys. zł.