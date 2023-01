Ibisz szykuje niespodziankę. Widzowie Polsatu będą zdumieni

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z hitów Polsatu. Program od 2014 r. doczekał się już siedemnastu edycji. Jak doskonale jednak wiadomo, formaty tego typu mają to do siebie, że często w nich zmienia się panel jurorski. Nie inaczej jest z tym programem. Od początku zasiada w nim jedynie Małgorzata Walewska. Nie zmienia to faktu, że ostatnie decyzje związane z programem zaszokowały wielu widzów.