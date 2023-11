Nietypowy zakład gwiazdorów. Aktor musiał przez to zagrać w sitcomie

O co chodziło w zakładzie?

Willis i Perry w 2000 r. spotkali się na planie filmu "Jak ugryźć 10 milionów" Jonathana Lynna. Starszy kolega, w przeciwieństwie do gwiazdora "Przyjaciół", miał wątpliwości co do powodzenia produkcji, w której obydwaj grali. Zaprzyjaźnieni panowie założyli się więc, że jeśli tytuł odniesie sukces, Willis zagra we wspomnianym sitcomie obok partnera z planu. I tak też się stało, jako że historia dentysty i płatnego zabójcy okazała się box offisowym hitem.