Nietypowe wydanie "Faktów po Faktach". Program skrócono o połowę

Dr hab. Rafał Chwedoruk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdził zaś, że PiS zapewne jeszcze zawalczy o swojego wicemarszałka, ale "w dłuższym horyzoncie czasowym". - Natomiast w krótkiej perspektywie, biorąc pod uwagę to, co można było usłyszeć od prezesa PiS w ostatnich dniach, to nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość podjęła zdeterminowane starania - powiedział na antenie TVN24.